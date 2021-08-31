Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
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Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi

Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer" konserinde sanatçı Ali Kınık ve Ece Seçkin sahne aldı.

Çankırı Belediyesi tarafından düzenlenen "Zafer" konserinde sanatçı Ali Kınık ve Ece Seçkin sahne aldı.

Çankırı Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Zafer" konseri düzenlendi. Konser öncesinde İstiklal Marşı, belediye hoparlörlerinden okundu. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'in yaptığı konuşmanın ardından sanatçı Ali Kınık ve Ece Seçkin sahne aldı. Konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - ÇANKIRI

Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi
Çankırı'da 'Zafer' konserine yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
Büyük Taarruz'un 99. yılı! Ünlü isimlerden 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları
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