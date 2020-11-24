Çankırı'da öğretmenler artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Çankırı'da öğretmenler artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle buluştu

24.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:08
Çankırı'da öğretmenler artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle buluştu

Çankırı'da öğretmenler, artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle bir araya geldi.

Çankırı'da öğretmenler, artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle bir araya geldi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olup Çankırı'da görev yapan öğretmenler, eski okullarında bir araya geldi.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun 1994-1995 yılından beri eğitime devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda mezun verdiklerine işaret eden Meydaneri, "Mezun öğrencilerimiz ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyor. Bizi en mutlu eden kısmı ise şu an Çankırı genelindeki 67 müzik ve resim öğretmeninin 27'si okulumuzdan mezun. Halen lisemizde görev yapan 7 resim öğretmenimizin 6'sı, 6 müzik öğretmenimizin 5'i buradan mezun." dedi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hatice Geçim de okulun en eski öğretmenlerinden olduğunu anlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Geçim, "Çünkü Çankırı'nın kültürel, sanatsal ve sosyal hayatını 20 yıldır onlar şekillendiriyor. Onları çok seviyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimle meslektaş olmak da çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Resim öğretmeni Okan Zeğerek de okullarından mezun çok sayıda öğretmen bulunduğunu kaydetti.

Resim öğretmeni Emine Memiş ise okulun ilk mezunları arasında bulunduğunu dile getirdi.

Okuduğu lisede öğretmenlik yapan Özlem Ayhan Çalık ise "Bu okulda görev yapan en genç öğretmenlerdenim. 5 yıldır öğretmenim, bu sene de burada göreve başladım. Öğretmenlerimle görev yapmaktan çok mutluyum. Çok keyifli, çok güzel bir ortam burası." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın

İlgili Haberler

Son Dakika | Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş
Son Dakika | Yüksekova'da öğretmenlerden şehit meslektaşları için yürüyüş
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Öğretmen başkan öğretmenlerle buluştu
Sekiz ilin öğretmen ve öğrencileri bu kez öğretmenler için video hazırladı
Sekiz ilin öğretmen ve öğrencileri bu kez öğretmenler için video hazırladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sıla Demet Akbağ Demet Akalın Fatih Artman
Spor Okan Buruk Erol Bulut Ersun Yanal Dorukhan Toköz Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çankırı'da öğretmenler artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle buluştu - Çankırı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:07:44. #1.14#
title