Çankırı'da öğretmenler artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle buluştu

Çankırı'da öğretmenler, artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle bir araya geldi.

Çankırı'da öğretmenler, artık meslektaşları olan eski öğrencileriyle bir araya geldi.

Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olup Çankırı'da görev yapan öğretmenler, eski okullarında bir araya geldi.

Okul Müdürü Mehtap Meydaneri, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulun 1994-1995 yılından beri eğitime devam ettiğini söyledi.

Bugüne kadar çok sayıda mezun verdiklerine işaret eden Meydaneri, "Mezun öğrencilerimiz ülkemizin dört bir yanında hizmet veriyor. Bizi en mutlu eden kısmı ise şu an Çankırı genelindeki 67 müzik ve resim öğretmeninin 27'si okulumuzdan mezun. Halen lisemizde görev yapan 7 resim öğretmenimizin 6'sı, 6 müzik öğretmenimizin 5'i buradan mezun." dedi.

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Hatice Geçim de okulun en eski öğretmenlerinden olduğunu anlattı.

Öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Geçim, "Çünkü Çankırı'nın kültürel, sanatsal ve sosyal hayatını 20 yıldır onlar şekillendiriyor. Onları çok seviyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Öğrencilerimle meslektaş olmak da çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Resim öğretmeni Okan Zeğerek de okullarından mezun çok sayıda öğretmen bulunduğunu kaydetti.

Resim öğretmeni Emine Memiş ise okulun ilk mezunları arasında bulunduğunu dile getirdi.

Okuduğu lisede öğretmenlik yapan Özlem Ayhan Çalık ise "Bu okulda görev yapan en genç öğretmenlerdenim. 5 yıldır öğretmenim, bu sene de burada göreve başladım. Öğretmenlerimle görev yapmaktan çok mutluyum. Çok keyifli, çok güzel bir ortam burası." ifadelerini kullandı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Kaygın