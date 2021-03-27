Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
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Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL - Haberler | Güncel

Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Çankırı'da da dualarla eda edildi.

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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili manevi coşkuyla idrak edildi
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Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

ÇANKIRI - Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili tüm yurtta olduğu gibi Çankırı'da da dualarla eda edildi.

Ramazan ayından önceki son kandil olan Berat Kandili tüm yurttaki camilerde okunan dualarla kutlandı. Çankırı'da da Berat Kandili, tüm camilerde korona virüs tedbirleri alınarak eda edildi. Covid-19 dolayısıyla eskisi kadar kalabalık olmayan camilerde vatandaşlar maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak ibadetlerini yerine getirdi.

Çankırı Hoca Ahmet Yesevi Camii'nde akşam namazı ile yatsı namazı arasında mevlit ve sohbet programında Kuran-ı Kerim ve ilahiler okunarak dualar edildi. Camilere giden vatandaşlar bu geceyi bolca dua ederek ve ibadetlerle geçirdi.

Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi
Çankırı'da Berat kandili dualarla idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLMİ ÇELİKEL

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