Çankaya şampiyonluğu erken kutladı

03.11.2019 12:12

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, Sesi Görenler Deplasmanlı Ligde Denizli Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.



Sesi Görenler Deplasmanlı Ligde geride kalan 6 sezonda üst üste şampiyon olarak kırılması güç bir rekora imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Futbol Takımı, belediyenin Ahlatlıbel Atatürk Parkında oynanan maçta Denizli Görme Engelliler Spor Kulübünü 4-1 mağlup ederek en yakın rakibine 11 puan fark attı ve ligi şampiyon olarak tamamlamayı garantiledi.



Son maç öncesi 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 8 takımın mücadele ettiği ligde liderliğini sürdüren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Kahraman Gurbetoğlu'nun iki, İbrahim Üzüm ve Emrah Öcal'ın birer golüyle rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı. Çankaya Belediyesinin şampiyonluğunu ilan ettiği maçta rakip Denizli Görme Engelliler Spor Kulübünün tek golü Recep Aydeniz'den geldi.



Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ve Türkiye Futbol Federasyonu Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy'un başlama vuruşunu yaptığı maçta rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup eden Çankaya Belediyesi oyuncularının maç sonundaki sevinçleri görülmeye değerdi.



Sesi Görenler Deplasmanlı Ligi domine eden ve kupalara ambargo koyan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübünün başarılarının kendisini gururlandırdığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Gönül gözüyle gören ve yeşil sahalarda yüreklerini ortaya koyup belediyemize başarılar yaşatan evlatlarımızı yürekten kutluyorum. Onların mücadeleleri ve üstün başarıları bizi her daim gururlandırıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA