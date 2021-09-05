"Çankaya En Çok Kadınların Belediyesidir"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Geleneksel hale gelen festivalimiz ile kadınlara gelir desteği sağlıyor, ekonomik dayanışma örneği gösteriyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Geleneksel hale gelen festivalimiz ile kadınlara gelir desteği sağlıyor, ekonomik dayanışma örneği gösteriyoruz" dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen bu yıl 4. kez düzenlenen "Kadın Emeği Festivali' ni ziyaret etti. Çankayalı kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergilediği stantları gezen Başkan Taşdelen, tüm katılımcılarla tek tek ilgilendi, isteklerini dinledi. Festivalin bu yaz Çankaya'nın farklı parklarında yayıldığını belirten Taşdelen, kadın ekonomisine desteğe yönelik proje ve etkinliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Eşitlikçi bir toplumun geliştirilmesi adına hizmetlerinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Başkan Taşdelen "Kadınları her alanda güçlendirmek, eşit imkan ve hizmetler sağlamak amacıyla farklı alanlarda öncü çalışmalar yürütüyoruz. Çankaya'da dördüncü kez Kadın Emeği Festivali düzenliyoruz. Bu festival artık bizim en önemli etkinliklerimizden biri. Aslında Çankaya kendisine yakışanı yapıyor. Çünkü Çankaya Belediyesi kadınların ve çocukların belediyesidir" diye konuştu.

Çankaya'nın Cumhuriyetin ve Atatürk'ün ilçesi olduğunu, kadınları özgürleştiren Cumhuriyetin bekçisi olarak bu festivali düzenlemekten gurur duyduklarını belirten Alper Taşdelen şöyle devam etti:

"Hepimizi derinden yaralayan kadınlara yönelik taciz ve şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda desteklenmesi, güçlendirilmesi bir ülkenin kalkınması için olmazsa olmazıdır. Kadınların özgürlüğünün ekonomik özgürlükle başladığının bilincinde olarak kadınların çalışmasını teşvik etmek için kreşlerimizin sayısını artırıyoruz. İş yaşamından kültürel ve sanatsal aktivitelere, belediye yönetiminden ticari yaşama her alanda kadının yanındayız. Biz bu festival ile de bu dayanışma ve daima kadınların yanında olduğumuzu gösteriyoruz . Kadınları ikinci sınıf insan gören bir anlayışın her zaman karşısında olacağız. Biz kadın erkek eşit yaşamak istiyoruz. Aydınlığı temsil eden tüm kadınlarımızın yolu bizim yolumuzdur. "

Kaynak: Habermetre