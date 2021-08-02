Canım Dayım Filmi
Canım Dayım filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Canım Dayım filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Otizmli bir dayı ve yeğeninin hayat hikayesinin ele alındığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz üstleniyor.
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: Canım Dayım
Yapımcı Firma: Örnek Film
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: TME Films
Vizyon Tarihi: 29.10.2021
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Kaynak: InterSinema.com