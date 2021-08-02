Canım Dayım Filmi
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Canım Dayım Filmi

Canım Dayım Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Canım Dayım filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Canım Dayım filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Otizmli bir dayı ve yeğeninin hayat hikayesinin ele alındığı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Fuat Yılmaz üstleniyor.

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: Canım Dayım

Yapımcı Firma: Örnek Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

Canım Dayım Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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