TV8'in yeni dizisi Canım Annem ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi hakkında, Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem konusu ne, oyuncuları kimler? Canım Annem günlük dizi mi olacak, her gün yayınlanacak mı? araştırması yapılıyor. Peki, Canım Annem hangi günler ekrana gelecek, saatleri kaç? Detaylar sizlerle...

CANIM ANNEM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin nerede çekim yapılacağı hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında bilgiler paylaşıldığında konumuza ekleyeceğiz.

CANIM ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Canım Annem dizisi çok yakında TV8'de başlayacak. Dizi günlük dizi olacak. Yani hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelecektir.

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı:

"Günlük dizimiz "Canım Annem" yakında hafta içi her gün TV8'de."

Buna göre dizi hafta içi hergün ekranlara gelecektir. Dizi gündüz kuşağı dizilerinden olacak. Yani akşam değil öğlen veya ikindi vakitlerinde ekranlara gelecektir. Dizinin tam başlangıç saati açıklanmadı.

CANIM ANNEM DİZİSİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?

Canım Annem dram türünde günlük bir dizi olacaktır. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.

Dizinin kadrosunda; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapacak.

CANIM ANNEM HER GÜN YAYINLANACAK MI?

Evet dizi günlük bir dizi olacaktır. Bu bakımdan hafta içi her gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gündüz kuşağında dizi TV8'de yayınlanacak.

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