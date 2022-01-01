Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem konusu ne, oyuncuları kimler? Canım Annem günlük dizi mi olacak, her gün yayınlanacak mı?
TV8'in yeni dizisi Canım Annem hakkında bilgiler merak ediliyor. Dizinin nerede çekildiği araştırılıyor. Peki, Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? Canım Annem konusu ne, oyuncuları kimler? Canım Annem günlük dizi mi olacak, her gün yayınlanacak mı? İşte detaylar...
TV8'in yeni dizisi Canım Annem ne zaman başlayacak merak edildi. Dizi hakkında, Canım Annem nerede çekiliyor? Canım Annem konusu ne, oyuncuları kimler? Canım Annem günlük dizi mi olacak, her gün yayınlanacak mı? araştırması yapılıyor. Peki, Canım Annem hangi günler ekrana gelecek, saatleri kaç? Detaylar sizlerle...
Dizinin nerede çekim yapılacağı hakkında henüz net bilgi paylaşılmadı. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Dizi hakkında bilgiler paylaşıldığında konumuza ekleyeceğiz.
Canım Annem dizisi çok yakında TV8'de başlayacak. Dizi günlük dizi olacak. Yani hafta içi her gün TV8 ekranlarına gelecektir.
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı:
"Günlük dizimiz "Canım Annem" yakında hafta içi her gün TV8'de."
Buna göre dizi hafta içi hergün ekranlara gelecektir. Dizi gündüz kuşağı dizilerinden olacak. Yani akşam değil öğlen veya ikindi vakitlerinde ekranlara gelecektir. Dizinin tam başlangıç saati açıklanmadı.
Canım Annem dram türünde günlük bir dizi olacaktır. Dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı.
Dizinin kadrosunda; Selin Sezgin, Erol Gedik, Gece Işık Demirel, Serdar Yıldırım, Dilara Büyükbayraktar, Cansın Mısırlı, Faruk Pakiş, Özlem Savaş, Kayra Zabçı, Emin Önal, Belma Mamati, Yavuz Pekdiker yer alacak. Dizinin yönetmenliğini ise Yasemin Erkul Türkmenli ve Ece Tahtalıoğlu Pertez yapacak.
Evet dizi günlük bir dizi olacaktır. Bu bakımdan hafta içi her gün Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gündüz kuşağında dizi TV8'de yayınlanacak.
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