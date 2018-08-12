Canik Belediye Başkanı Genç, Hayvan Pazarını İnceledi

Canik Belediye Başkanı Osman Genç, canlı hayvan pazarında incelemelerde bulundu.

Genç, Kurban Bayramı öncesi Dereler Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret ederek, burada incelemeler yaptı.

Pazarda satış yapanlar ve kurbanlık alanlarla sohbet eden Genç, belediye olarak geçen yıl hizmete açtıkları pazarın, sağlık ve hijyen koşullarıyla örnek olduğunu ifade etti.

Genç, Kurban Bayramı'nın sağlıklı şekilde idrak edilebilmesi için gerekli tüm önlemleri aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesi ilçeye giriş yapan kurbanlıkların hemşehrilerimize sağlıklı bir ortamda ulaşması ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla kurban satış yeri inşa ettik. Belirlediğimiz satış noktasındaki kurbanlıklar, görevli uzman veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek satış alanına giriş yapıyor. Yapılan bu çalışmayla insan sağlığı için tehlike arz eden kurbanlıkların satışının önüne geçmeyi amaçlıyoruz."