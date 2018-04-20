Canik Belediye Başkanı Genç, Afrin Halkına Yemek Dağıttı

Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet, Afrin merkezinde konuşlu bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın mobil aşevinden sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Samsun Canik Belediye Başkanı Osman Genç ve beraberindeki heyet, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütlerinden temizlenen Afrin merkezinde konuşlu bulunan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın mobil aşevinden sıcak yemek dağıtımı yaptı.

Afrin'de bölge halkına Türkiye'nin yardımlarının ulaştırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Canik Belediye Başkanı Osman Genç, "Samsun İHH İnsani Yardım Derneği ve Memur-Sen Samsun Şubesi yetkilileri ile Afrin'e geldik. Burada İHH'nın yürütmüş olduğu faaliyetleri yakından görme imkanımız oldu. Afrin merkezinde konuşlu bulunan mobil aşevinde günlük 10 bin kişilik yemek çıkartılıyor. Biz de burada dağıtımlara eşlik ettik. Türkiye'nin yardımlarının buralara ulaştığını görmek bizleri memnun etti" diye konuştu. - HATAY