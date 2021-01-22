Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Brezilya'da Ivanhoe de Oliveira Lima isimli adam, 17 yaşındaki kız arkadaşı Larissa Aurelia da Costa Silva'yı bıçakla öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırdı. Cani adam, kız arkadaşının kesik kafasını, sevgilisinin annesinin bahçesine attı.

Daha önce gardiyan olarak çalıştığı belirtilen 37 yaşındaki Ivanhoe de Oliveira, 17 yaşındaki sevgilisini canice katletti.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA EĞLENMEYE GİTTİ

Polis, tarafından gözaltına alınan Ivanhoe cinayeti itiraf etti. Ivanhoe, kız arkadaşını öldürdükten sonra arkadaşları ile içki içmeye gitti.

Arkadaşlarının yanındayken gözaltına alınan Ivanhoe'nın telefonunda cinayeti işlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Gözaltı süresinde sadece cinayeti itiraf eden Ivanhoe, olay ile ilgili daha fazla konuşmayacağını, olayla ilgili ayrıntıları mahkemede anlatacağını belirtti.

Ivanhoe, Larissaile 14 yaşındayken tanışıp ilişki yaşamaya başlamıştı.

Ivanhoe, görev yaptığı cezaevinde mahkumlara ev yapımı uyuşturucu getirdiği gerekçesi ile işten atıldı. Ivanhoe daha sonra araba yıkama işi yapmaya başladı.