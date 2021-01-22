Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı
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Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

22.01.2021 10:48 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:21

Brezilya'da Ivanhoe de Oliveira Lima isimli adam, 17 yaşındaki kız arkadaşı Larissa Aurelia da Costa Silva'yı bıçakla öldürdükten sonra bedenini parçalara ayırdı. Cani adam, kız arkadaşının kesik kafasını, sevgilisinin annesinin bahçesine attı.

Daha önce gardiyan olarak çalıştığı belirtilen 37 yaşındaki Ivanhoe de Oliveira, 17 yaşındaki sevgilisini canice katletti.

CİNAYETİ İŞLEDİKTEN SONRA EĞLENMEYE GİTTİ

Polis, tarafından gözaltına alınan Ivanhoe cinayeti itiraf etti. Ivanhoe, kız arkadaşını öldürdükten sonra arkadaşları ile içki içmeye gitti.

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Arkadaşlarının yanındayken gözaltına alınan Ivanhoe'nın telefonunda cinayeti işlediği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Gözaltı süresinde sadece cinayeti itiraf eden Ivanhoe, olay ile ilgili daha fazla konuşmayacağını, olayla ilgili ayrıntıları mahkemede anlatacağını belirtti.

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Ivanhoe, Larissaile 14 yaşındayken tanışıp ilişki yaşamaya başlamıştı.

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı

Ivanhoe, görev yaptığı cezaevinde mahkumlara ev yapımı uyuşturucu getirdiği gerekçesi ile işten atıldı. Ivanhoe daha sonra araba yıkama işi yapmaya başladı.

Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı
Cani adam, 17 yaşındaki sevgilisini öldürüp başını annesinin bahçesine attı
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