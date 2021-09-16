Caner Topçu kimdir? Caner Topçu hayatı ve biyografisi! Caner Topçu kaç yaşında, nereli?

Sinema gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Caner Topçu merak konusu oldu. İşte Caner Topçu hakkında merak edilen Caner Topçu kimdir, Caner Topçu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

CANER TOPÇU KİMDİR?

Caner Topçu İlk olarak İnançtan Zafere: Sarıkamış, Beyaz Cehennem Ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatrolarda görev alarak oyunculuğa ilk adımını atmıştır.

Nöbet dizisinde de bazı bölümlerde rol alan Caner Topçu 2021 itibarıyla 23 yaşında olup 25 Haziran doğumlu ve yengeç burcudur Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sinema olarak ilk defa Bilinçsizler adlı filmde Recep karakterini canlandırmıştır. Genç oyuncu Caner Topçu Hiç adlı televizyon dizisinde Deniz karakterini oynamıştır. Evrensel Döngü: Zamansal Yolculuk adlı filmde Ömer Ali karakteri ile karşımıza çıkmıştır.

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