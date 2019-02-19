Selin Şekerci İle Yollarını Ayıran Caner Cindoruk Kimdir?

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk sosyal medya hesaplarından birlikte olduğu fotoğraflarını kaldırmaları sonrası kafalarda ayrıldılar mı soruları oluşmaya başladı. Kıskançlık yüzünden ayrıldıkları iddia edilen çiftin ayrılık sebebi merak ediliyor. Peki ikinci bir şans verdikleri aşklarını bitirme kararı alan Caner Cindoruk kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

CANER CİNDORUK KİMDİR?

17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk'tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu.

ON YIL BOYUNCA TİYATRO OYUNCULUĞU YAPTI

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

İSTANBUL'A DÖRT ÇOCUKLUK ARKADAŞIYLA GELDİ

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul'a geldi. 2006 yılında, "Beynelmilel" filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise "Kelebek " filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında "Geç Gelen Bahar" ve "Yaprak Dökümü" dizilerinde rol aldı.

ORHAN KEMAL'İN HANIMIN ÇİFTLİĞİ ROMANI KARAKTERİNE HAYAT VERDİ

"Yaprak Dökümü'nde" canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan "Hanımın Çiftliği" adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı.

SANAT FİLMİYLE ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen'in yaptığı "Çalsın Sazlar" adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı. 2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı "Kor" adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı.

REYTİNG YAPAN KADIN DİZİSİNDE SARP KARAKTERİNİ CANLANDIRIYOR

Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı. Ünlü oyuncu son olarak "Kadın" dizisinde Sarp karakterine hayat veriyor.