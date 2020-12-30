Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı"

30.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Çandıroğlu,

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yalnız Değilsiniz' projesinde yaptığı konuşmasında "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, 'Yalnız Değilsiniz' projesinde yaptığı konuşmasında "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu 'Yalnız Değilsiniz' projesi kapsamında okul öncesi zümre öğretmenleri ile çevrim içi olarak bir araya geldi. Öğretmenlerin salgın döneminde karşılaştıkları sorunları dinledi.

Bilal Yılmaz Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte çok daha iyi anlaşıldı. Bu olağandışı dönemde en çok konuşulan, gündeme gelen alan okul öncesi oldu. Emeklerinden dolayı öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim, biz her zaman buradayız yanınızdayız" dedi. - KAYSERİ

Çandıroğlu, 'Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Eser Yenenler Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Türk Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çandıroğlu, "Okul öncesinin kıymeti bu süreçte daha iyi anlaşıldı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:14:10. #1.14#
title