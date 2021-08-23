ÇANDARLI KÜLTÜR-SANAT, DEMOKRASİ VE EMEK FESTİVALİ SONA ERDİ

Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali Sona ErdiÇandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali, zengin içeriği, birbirinden farklı etkinlikleri ve muhteşem konserleriyle sona erdi.

Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali Sona Erdi

Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali, zengin içeriği, birbirinden farklı etkinlikleri ve muhteşem konserleriyle sona erdi.

Işın Karaca ve Onur Akın sahne aldı

İki gün boyunca süren festivalde Dikilililer güne pilates, aerobik ve yoga etkinliğiyle başladı. Program çocuk tiyatrosu ve çeşitli sergilerle devam etti. Tiyatrocu Özgür Özgülgün tarafından çocuklar için oyun atölyesinin düzenlendiği program kapsamında CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Avukat Tuba Torun ve Gazeteci-Yazar Akif Beki'nin konuşmacı olarak katıldığı "Umut Var mı" adlı panel gerçekleşti. Festivalin ilk günü Işın Karaca konseriyle sonlandı. Festivalin ikinci gününde de gün boyu etkinlikler devam etti. Gazeteci-Yazar Murat Yetkin'in konuşmacı olduğu "Entrikalar, Casuslar, Darbeler, Siyasetin Görünmeyen Yüzü" adlı panelin gerçekleştiği festival Onur Akın konseriyle tamamlandı.

"28-30 Ağustos Dikili Festivali"

Çandarlı, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'ni coşkuyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'nin de müjdesini verdi. Başkan Kırgöz, " Çandarlı'mızda 2 gün boyunca keyifli etkinliklere ev sahipliği yaptık. Festivalimizi büyük bir coşku içinde gerçekleştirdik. Kültür ve sanatın kenti olma yolunda düzenlediğimiz etkinliklerimiz kapsamında 28-30 Ağustos tarihleri arasında Dikili, Kültür - Sanat, Demokrasi ve Emek Festivali'mizi de gerçekleştireceğiz. Haftaya yeniden festival coşkumuzu "Birlikte Dikili" ruhuyla yaşamak dileğiyle tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Habermetre