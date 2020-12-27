Cancanlı Osman 2 gündür kayıp
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Cancanlı Osman 2 gündür kayıp

27.12.2020 12:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 13:01
Cancanlı Osman 2 gündür kayıp

Develi ilçesinde Cancanlı Osman olarak bilinen 50 yaşındaki ahraz Osman Genç'ten yakınları iki gündür haber alamıyor.

Develi ilçesinde Cancanlı Osman olarak bilinen 50 yaşındaki ahraz Osman Genç'ten yakınları iki gündür haber alamıyor.

Develi ilçesinden Kayseri şehir merkezine gelen 50 yaşındaki Osman Genç'ten yakınları iki gündür haber alamıyor. Polis ve jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulunan aile ahraz olan Osman Genç'i görenlerin polis, jandarma veya 0536 599 7281 numaralı telefona bilgi vermesini istedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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