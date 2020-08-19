Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Canavarlar Firarda oyuncuları ve Canavarlar Firarda özeti!
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Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Canavarlar Firarda oyuncuları ve Canavarlar Firarda özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Canavarlar Firarda filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Canavarlar Firarda konusu, özeti ve Canavarlar Firarda oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Canavarlar Firarda filminin detayları…

Canavarlar Firarda filmi konusu nedir? Canavarlar Firarda oyuncuları ve Canavarlar Firarda özeti!
19.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:11

İzleyenleri ekrana bağlayan Canavarlar Firarda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canavarlar Firarda filmini izleyecek olanların merak ettiği Canavarlar Firarda konusu nedir, Canavarlar Firarda oyuncuları kimler ve Canavarlar Firarda özeti gibi konuları inceliyoruz.

CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük şehirden Küçük bir kasabaya taşındığı için mutsuz olan delikanlı Zach Cooper (Dylan Minnette), taşındıkları evin tam yanındaki evde yaşayan güzel kız Hannah (Odeya Rush) ile karşılaşıp, Champ (Ryan Lee) ile de kısa sürede arkadaş olduklarında yeni hayatı için umutlanır. Ama her umut ışığını peşinde dolaşan bir de bulut vardır; Zach Hannah'nın gizemli babasının, Goosebumps kitaplarının yazarı, R.L. Stine (Jack Black) olduğunu öğrendiğinde, bunu bir kez daha anlar.

Zach, yan evdeki komşularını daha iyi tanıdıkça Stine'nın korkunç bir sırrı olduğunu da öğrenir; Stine'ın kitaplarını ünlü yapan yaratıklar gerçektir ve Stine onları kitaplarında kilitli tutarak okurlarını korumaktadır. Stine'ın yaratıkları kazara serbest kaldıklarında, Zach'in hayatı da garipleşecektir. Macera dolu çılgın bir gecede, Zach, Hannah, Champ ve Stine'ın takım olarak bu hayal ürünü yaratıkları ait oldukları kitaplara geri göndermeleri ve kasabayı kurtarmaları gerekecektir.

CANAVARLAR FİRARDA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rob Letterman

Oyuncular: Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Jack Black, Halston Sage

Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Yapım Yılı: 2015 (103 dk)

Vizyon Tarihi: 27 Kasım 1998 Cuma

Senaryo: Scott Alexander, Larry Karaszewski

Yapımcı Firma: Columbia Pictures

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dil: İngilizce

Orijinal Adı: Goosebumps

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