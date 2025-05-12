Canavar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Canavar filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Canavar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Canavar konusu, özeti ve Canavar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Canavar filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Canavar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canavar filmini izleyecek olanların merak ettiği Canavar konusu nedir, Canavar oyuncuları kimler ve Canavar özeti gibi konuları inceliyoruz.
CANAVAR FİLMİ KONUSU NEDİR?
"Canavar (Beast)", ailesiyle birlikte Güney Afrika'daki bir doğal yaşam rezervine tatile giden bir babanın, kana susamış bir aslanla karşı karşıya kaldığı gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Film, Dr. Nate Samuels (Idris Elba) adlı yeni dul kalmış bir doktorun, iki genç kızı Meredith (Iyana Halley) ve Norah (Leah Jeffries) ile eşini kaybetmenin yasını atlatmak için Güney Afrika'ya yaptığı yolculukla başlıyor. Nate, eski arkadaşı ve vahşi yaşam biyoloğu Martin Battles (Sharlto Copley) ile buluşarak Mopani Rezervi'nde bir safari turuna katılır. Ancak bu huzurlu tatil, kaçak avcılar tarafından ailesi yok edilen ve insanlara karşı intikam hırsıyla dolu bir aslanın saldırısıyla kabusa dönüşür. Aslan, Nate ve kızlarını av olarak hedef alırken, aile hayatta kalmak için doğanın vahşi koşullarında amansız bir mücadele verir.
CANAVAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Idris Elba - Dr. Nate Samuels
Iyana Halley - Meredith Samuels
Leah Sava Jeffries - Norah Samuels
Sharlto Copley - Martin Battles
Riley Keough - Savanna
Melanie Jarnson
Damon Burtley
Robby MacIsaac
Billy GallagherCANAVAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Gösterime giriş tarihi: 19 Ağustos 2022 (ABD)