ABD Başkanı Trump: Perşembe günü ben de İstanbul'a gelebilirim

ABD Başkanı Trump net tarih verdi: İstanbul'a gelebilirim
'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı

Canavar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Canavar filmi ne zaman, nerede çekildi?

Canavar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Canavar filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Canavar filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Canavar konusu, özeti ve Canavar oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Canavar filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Canavar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canavar filmini izleyecek olanların merak ettiği Canavar konusu nedir, Canavar oyuncuları kimler ve Canavar özeti gibi konuları inceliyoruz.

CANAVAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Canavar (Beast)", ailesiyle birlikte Güney Afrika'daki bir doğal yaşam rezervine tatile giden bir babanın, kana susamış bir aslanla karşı karşıya kaldığı gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Film, Dr. Nate Samuels (Idris Elba) adlı yeni dul kalmış bir doktorun, iki genç kızı Meredith (Iyana Halley) ve Norah (Leah Jeffries) ile eşini kaybetmenin yasını atlatmak için Güney Afrika'ya yaptığı yolculukla başlıyor. Nate, eski arkadaşı ve vahşi yaşam biyoloğu Martin Battles (Sharlto Copley) ile buluşarak Mopani Rezervi'nde bir safari turuna katılır. Ancak bu huzurlu tatil, kaçak avcılar tarafından ailesi yok edilen ve insanlara karşı intikam hırsıyla dolu bir aslanın saldırısıyla kabusa dönüşür. Aslan, Nate ve kızlarını av olarak hedef alırken, aile hayatta kalmak için doğanın vahşi koşullarında amansız bir mücadele verir.


CANAVAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Idris Elba - Dr. Nate Samuels

Iyana Halley - Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries - Norah Samuels

Sharlto Copley - Martin Battles

Riley Keough - Savanna

Melanie Jarnson

Damon Burtley

Robby MacIsaac

Billy Gallagher

CANAVAR FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Gösterime giriş tarihi: 19 Ağustos 2022 (ABD)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine, Erdoğan başkanlığında toplandı! Bahçeli'den sürpriz hediye

Bahçeli'den Kabine toplantısına damga vuran hediye
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.