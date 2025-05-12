Canavar filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Canavar filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Canavar filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Canavar filmini izleyecek olanların merak ettiği Canavar konusu nedir, Canavar oyuncuları kimler ve Canavar özeti gibi konuları inceliyoruz.

CANAVAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

"Canavar (Beast)", ailesiyle birlikte Güney Afrika'daki bir doğal yaşam rezervine tatile giden bir babanın, kana susamış bir aslanla karşı karşıya kaldığı gerilim dolu bir hayatta kalma hikayesini anlatıyor. Film, Dr. Nate Samuels (Idris Elba) adlı yeni dul kalmış bir doktorun, iki genç kızı Meredith (Iyana Halley) ve Norah (Leah Jeffries) ile eşini kaybetmenin yasını atlatmak için Güney Afrika'ya yaptığı yolculukla başlıyor. Nate, eski arkadaşı ve vahşi yaşam biyoloğu Martin Battles (Sharlto Copley) ile buluşarak Mopani Rezervi'nde bir safari turuna katılır. Ancak bu huzurlu tatil, kaçak avcılar tarafından ailesi yok edilen ve insanlara karşı intikam hırsıyla dolu bir aslanın saldırısıyla kabusa dönüşür. Aslan, Nate ve kızlarını av olarak hedef alırken, aile hayatta kalmak için doğanın vahşi koşullarında amansız bir mücadele verir.



CANAVAR FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Idris Elba - Dr. Nate Samuels

Iyana Halley - Meredith Samuels

Leah Sava Jeffries - Norah Samuels

Sharlto Copley - Martin Battles

Riley Keough - Savanna

Melanie Jarnson

Damon Burtley

Robby MacIsaac

Billy Gallagher

Gösterime giriş tarihi: 19 Ağustos 2022 (ABD)