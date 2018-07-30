Canan Karatay'a Büyük Şok! 15 Gün Süreyle Meslekten Men Edildi!

Canan Karatay, "Gebelikte şeker yüklemesi testi bebeği zehirliyor" açıklamasının ardından Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015'te Karatay'ı, İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Kararın, Danıştay tarafından onanmasıyla Karatay'ın cezası belli oldu.

"GEBELİKTE ŞEKER YÜKLEMESİ TESTİ BEBEĞİ ZEHİRLİYOR"

Canan Karatay'ın bu açıklamasının ardından harekete geçen Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, 5 Ocak 2015'te Karatay'ı, İstanbul Tabip Odası'na şikayet etmişti. Yapılan soruşturma sonunda 6 Ekim 2015'te Karatay'ın "15 gün meslekten alıkoyma cezasıyla cezalandırılması"na karar verilmişti. Karatay, bu karara itiraz etmiş, ama sonuç alamamıştı. Bunun üzerine Karatay, kararının iptali istemiyle 8 Ağustos 2016'da Ankara 12. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açmış ancak mahkeme bu talebi de "Disiplin cezası yerindedir" diye reddetmişti.

DANIŞTAY CEZAYI ONADI

Karatay'ın avukatı bu kez de yerel mahkeme kararının iptali için Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi'nde istinaf yoluna başvurdu. Ancak buradan da istediği sonuç çıkmadı. Karatay, bu kez Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını 19 Mart'ta temyize götürdü. Ancak Karatay'ın bu girişimi de sonuç vermedi. Son olarak Danıştay 8. Ceza Dairesi, Karatay'a verilen 15 gün süreyle meslekten men cezasını onadı.