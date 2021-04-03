Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!
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Güçlü sesi ve yorumu ile sevilen ve merak edilen Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!
Sokağın Ardındayım, Sevemedin Beni Canım gibi şarkıların sahibi Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle! Detaylar haberimizde.
CANAN GEYLAN KİMDİR?
1972 Samsun doğumlu, Canan Geylan, Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçısı, bestecidir.Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu Geylan, birçok önemli parçaya imza attı.
CANAN GEYLAN ŞARKILARI
Söyle Naz Mı Bu Kaş Çatış
Sevemedin Beni Canım
Ben Sana Gönül Vereli
Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin
Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor
Aşkın Dansı
Canımın Ta İçisin Sen
Bülbülüm Altın Kafeste
Darıldın Mı Gülüm Bana
Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir
Aşka Çağrı
Bize Oldu Olan