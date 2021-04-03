Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!
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Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!

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Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!

Güçlü sesi ve yorumu ile sevilen ve merak edilen Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle!

Sokağın Ardındayım, Sevemedin Beni Canım gibi şarkıların sahibi Canan Geylan kimdir? Canan Geylan kaç yaşında, nereli? Canan Geylan şarkıları dinle! Detaylar haberimizde.

CANAN GEYLAN KİMDİR?

1972 Samsun doğumlu, Canan Geylan, Türk Sanat Müziği Ses ve Saz Sanatçısı, bestecidir.Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu Geylan, birçok önemli parçaya imza attı.

CANAN GEYLAN ŞARKILARI

Söyle Naz Mı Bu Kaş Çatış

Sevemedin Beni Canım

Ben Sana Gönül Vereli

Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin

Rüzgar Uyumuş Ay Dalıyor

Aşkın Dansı

Canımın Ta İçisin Sen

Bülbülüm Altın Kafeste

Darıldın Mı Gülüm Bana

Kadehinde Zehir Olsa Ben İçerim Bana Getir

Aşka Çağrı

Bize Oldu Olan

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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