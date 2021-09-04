Çanakkaleli hastanın yemek borusundan 6 santimlik et parçası çıktı
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Çanakkaleli hastanın yemek borusundan 6 santimlik et parçası çıktı

Çanakkaleli hastanın yemek borusundan 6 santimlik et parçası çıktı
Anadolu Ajansı / Serten Akkaya - Haberler | Sağlık

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan kadının yemek borusuna sıkışan 6 santimlik et parçası endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla çıkarıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan kadının yemek borusuna sıkışan 6 santimlik et parçası endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla çıkarıldı.

Özel Biga Can Hastanesi Genel Cerrahi Polikliniğine gelen 45 yaşındaki S.K, bir gün boyunca bir şey yemediğini ve yediklerinin sürekli geri geldiğini belirtti.

Opr. Dr. Yüksel Arslan'ın gerçekleştirdiği ve yaklaşık 25 dakika süren endoskopi yöntemiyle yapılan operasyonla sağlığına kavuşan kadın, yeniden yemek yemeye başladı.

Operasyonu gerçekleştiren Yüksel Arslan, gazetecilere, "Hastamız yemek borusuna sıkışan et parçası sıkıntısı ile yaklaşık 20 saat sonra bize geldi. Yaptığımız muayene neticesinde 6 santim ebatlarında bir et parsası tespit ettik. Dişlerden itibaren 25-30 santimde 6 santimlik et parçası lümeni tıkadığı görüldü. Endoskopi yöntemiyle yaptığımız operasyon oldukça zor bir işlemdi. Tüm cisim ağız yoluyla alındı. Hastamızı bir gece hastanede misafir ettik ve sabahı taburcu oldu. Sağlığı iyi." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya

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