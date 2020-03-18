Çanakkale Zaferi Kuşadası'nda da kutlandı Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Kuşadası'nda çelenk koyma töreni düzenlendi.

Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Kuşadası'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Çanakkale'de verilen mücadelenin emperyalizme karşı önemli bir direniş olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye Cumhuriyeti için canlarını veren tüm şehitleri rahmetle andıklarını söyledi.

Korona virüsü salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında, Kuşadası'nda bu yıl 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü kutlamaları için sadece çelenk sunma töreni düzenlendi. Atatürk Meydanı'ndaki törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz, Sahil Güvenlik Komutanı Yzb. Cihan Seymen, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk katıldı. Tören, Kaymakam Sadettin Yücel, Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Çanakkale Zaferi'nin Türk tarihinde çok önemli bir yeri olduğuna değinen Belediye Başkanı Ömer Günel, " Büyük bir bağımsızlık aşkıyla kazanılan Çanakkale Savaşı bugün bizlere hala kıvanç kaynağı olmakta. Bu büyük Zafer emperyalizme karşı büyük bir mücadele örneğidir. Ne yazık ki koronavirüs salgını nedeniyle bu kutlu günü coşku içerisinde geçiremiyoruz. Fakat bizler ülkemiz için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu vatan için mücadele veren başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA