Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı - Haberler

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Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde köylülerce yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği bu sabah geldi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde köylülerce yapılan leylek yuvasına yılın ilk leyleği bu sabah geldi. Lapa lapa yağan kar altında kalan leylek, görenleri gülümsetti.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Büyükpaşa köyünde yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Her yıl Mart ayında köye gelen leyleğin başına bu yıl kar yağdı. Büyükpaşa köyünde ikamet eden Nurettin Tayhan, "Yuvasına konmasının ardından kar yağışı başladı. Leyleğin başına kar yağacak sözü bu yıl gerçek oldu" dedi.

(İbrahim Çubuk/İHA)

Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

Çanakkale'ye ilk gelen leyleğin başına lapa lapa kar yağdı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale, kar, Güncel, Haberler

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