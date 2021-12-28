Çanakkale Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Çanakkale Valisi Aktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Çanakkale Valisi Aktaş, AA'nın
AA / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aktaş, AA foto muhabirleri tarafından yurt içinde ve dışında çekilen fotoğraflar arasından seçilen "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 67 fotoğrafı inceledi.

Fotoğrafların çok beğendiğini belirten Vali Aktaş, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Burak Akbulut'un "Boğa güreşi okulu" adlı fotoğrafları oyladı.

AA'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten İlhami Aktaş, seçkideki fotoğrafların ayrı hikayeler barındıran görseller olduğunu söyledi.

Aktaş, emeği geçenleri tebrik edip başarı dileğinde bulundu.

Çanakkale Valisi Aktaş, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Burak Akay - Son Dakika Haberleri

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