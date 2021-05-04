ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor
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ÇANAKKALE - "Tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

Çanakkale'de Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Çanakkale'de Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen noktalarda denetimlerini sürdürüyor. Kontrollerde kısıtlamaya uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Kentin işlek caddeleri olan Kordon Boyu, Çarşı Caddesi ve Demircioğlu caddeleri sessizliğe büründü.

İşlerine gitmek üzere bazı vatandaşların otobüs duraklarında beklerken, evcil hayvanları olan bazı vatandaşlarda sokaklarda hayvanlarını gezdirdi.

ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor
ÇANAKKALE - 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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