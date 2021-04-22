ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Anadolu Ajansı / Murat Yüksel - Haberler | Güncel

-Çanakkale'den görüntüler Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

-Çanakkale'den görüntüler

Çanakkale'de salgınla mücadeleye ilişkin uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların uyduğu gözlendi.

Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetimler yaptı.

Çarşı Caddesi ve Demircioğlu Caddesi gibi kentin işlek bölgelerinde sessizlik hakim oldu.

ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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