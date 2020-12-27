ÇANAKKALE - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
27.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:57
Çanakkale şehir merkezinden detay görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Çanakkale şehir merkezinden detay görüntüler ÇANAKKALE - Çanakkale'de vatandaşlar tarafından sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor.
Kentte sokaklar sessizliğe bürünürken, işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin belirlenen noktalarında denetlemeler yapıldı.
Polis ekiplerince bazı kavşaklarda önemler alındı.
Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyu'nda vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel