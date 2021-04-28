Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Niğde'de ziyarete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Ankara'dan yola çıkan mobil müze, Niğde'de ziyaretçileriyle buluştu.

Çanakkale Savaşları'ndaki kahramanlıkların ve yaşananların vatandaşlara anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan tır, 79'uncu durağı Niğde'de Ömer Halisdemir Meydanı'na park etti.

Ziyaretçiler tıra, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gruplar halinde alındı.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş, gazetecilere, mobil müzenin iki gün boyunca ziyaret açık olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Buradan sonra normalde Kayseri ve Nevşehir olarak programımıza devam edecektik ama pandemi kısıtlamaları sebebiyle bu illerimizi ikinci turumuza bıraktık. Son ilimiz olarak şu anda Niğde'de bulunuyoruz. Müzede yedi ayrı vitrinde Çanakkale savaşları anlatılıyor. Bu vitrinlerde savaş eserleri, belgeseller, görseller bulunuyor. Dış seslerle ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale Savaşları Niğde halkına anlatılıyor. Herkesi buraya bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul