Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç - Haberler | Güncel

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi Bir döneme şahitlik eden savaş gemilerinden olan İngiliz Gemisi SS MILO Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor Çanakkale Savaşı'nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, kameralara yansıdı.

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi

Bir döneme şahitlik eden savaş gemilerinden olan İngiliz Gemisi SS MILO Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor

İSTANBUL - Çanakkale Savaşı'nın en büyük tanıklarından batık savaş gemilerinin son durumları, kameralara yansıdı. En büyük batık savaş gemilerinden biri olan İngiliz Gemisi SS MILO, Anzak Koyu'nda 7 metre derinlikte bulunuyor.

Çanakkale Savaşı sırasından Seyyid Onbaşı, Mehmet Çavuş, Nezahat Onbaşı ve isimsiz kahramanlara şahitlik edercesine yüz yılı aşkın süredir batık duran savaş gemileri havadan görüntülendi. Fotoğrafçı Hasan Sarıtaş drone ile çektiği görüntülerde en dikkat çeken Anzak Koyu'nda bulunan 70 metre uzunluğunda olan İngiliz Gemisi SS Milo. Bu gemi Çanakkale'de bulunan en büyük batıklardan birisi olma özelliğini de taşıyor. 7 metre derinlikte olduğu olan batan gemi, havadan çekilen görüntülere net bir şekilde yansıyor. Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerinden oluşan Anzakları, Gelibolu'ya çıkartan filikalardan birisi de havadan görüntülendi. Sahilin ön kısmında su üzerine bulunan filika, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Faruk Sarıkoç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Volkan Bozkır Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Şenol Güneş Hakan Arslan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale Savaşı'ndaki batık gemilerin son durumu böyle görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 09:54:51. #1.13#

title