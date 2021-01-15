ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

15.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:18

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede geceden itibaren aralıklarla devam eden kar, kent merkezinde yüksek kesimler ile Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde etkisini gösterdi.

Kentin yüksek kesimlerinde beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluştururken yağış nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Kemalköy hem kış hem sonbahar görüntülerine sahne oldu.

Ayvacık, Biga, Lapseki, Çan ve Yenice ilçelerinde ise kar yağışı sabah saatlerinde sona erdi.

Meteoroloji yetkilileri yağışın bölge genelinde aralıklarla sürmesinin beklendiğini kaydetti.

ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
ÇANAKKALE - Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel

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