Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı
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Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı

İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ÇUBUK - Haberler | Güncel

Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vatandaşlar tarafından yapılan yuvada kuluçkaya yatan anne leyleğin yumurtalarından 4 yavru çıktı.

Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde vatandaşlar tarafından yapılan yuvada kuluçkaya yatan anne leyleğin yumurtalarından 4 yavru çıktı.

Kocabaş Çayı kenarında bulunan Büyükpaşa köyüne Mart ayında gelen leylekler, köylülerce önceki yıllarda yapılan yuvaya yerleşti. Burada yumurtlayan anne leylek, geçtiğimiz günlerde yumurtadan çıkan 4 yavrusuna gözü gibi bakıyor.

"Biz de onlara bakacağız"

Anne leyleğin kuluçkaya yattığını belirten köy sakinlerinden Birol Demir, "Her sene bu leylekler köyümüze geliyor. İlk defa gelir gelmez görüyoruz. Şu anda da yavru leyleklerin yumurtadan çıktığını gördük. 4 tane leylek yavrusu var. Bizde onlara bakacağız" dedi.

(İÇ-UYC-MŞ)

Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı
Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı
Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı
Çanakkale'de yavru leylekler yumurtadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM ÇUBUK

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