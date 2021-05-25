Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
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Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'de polis ekiplerince 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden Hint keneviri bitkisi yetiştirmek amacıyla kimyasal madde siparişi verdiği değerlendirilen 12 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Harekete geçen ekipler 12 adrese, saat 06.30 itibari ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 322,19 gram esrar maddesi, 17,30 gram skunk maddesi, 31 kök Hint keneviri, 35,27 gram kurutulmuş kenevir yaprağı ele geçirildi. Ayrıca, 24 adet sıvı, 2 adet toz gübre, 34 saksı, 4 bitki yetiştirme kabini, 2 vantilatör ve 1 havalandırma motoru, 16 soğutucu fan, 4 öğütücü, 3 zamanlayıcı, 10 ışıklandırıcı, 1 ısıtıcı cihaz, 2 buhar makinası, 1 akım düşürücü cihaz, 1 ısı ve nem ölçer, 1 oda nemlendirme cihazı, 1 hava filtresi, 3 alüminyum folyoya sarılı hava kanalı, 4 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 159 gram Hint keneviri tohumu, 1 tabanca bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği bildirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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