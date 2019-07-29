Çanakkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 3 günde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 5, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 olmak üzere toplam 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 382,27 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son 3 günde 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 5, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan da 2 olmak üzere toplam 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise, 382,27 gram bonzai ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 125 TL ele geçirildi.
'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Diğer 2 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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