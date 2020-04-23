Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

ÇANAKKALE'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 24 Şubat tarihinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Biga ilçesi Çınardere köyü girişi Kozorman mevkisinde bulanan tavuk çiftliğine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Soruşturmayı genişleten ekipler, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen E.D. ve A.B.D isimli şüphelilere ulaştı. Biga ilçe merkezinde oturdukları belirlenen şüphelilerin, evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi. 2 adrese 21 Mart tarihinde narkotik köpeği 'Roket' ile yapılan operasyonda; 10 gram toz esrar, 10 adet ecstasy hap, cep telefonu, skunk ve kenevir üretiminde kullanılan; 2 vantilatör, 2 florasan lamba, 1 bitki yetiştirme reflektörü, 3 özel solüsyon, 1 adet 2 litrelik solüsyonları püskürtmek için kullanılan sprey, 1 regülatör priz, 1 zaman ayarlı priz, 1 fan, 1 fan hız kontrol prizi, 1 alüminyum folyo havalandırma borusu, 2 adet özel yapım kancalı ip, 1 içi alüminyum folyo kaplı çadır ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler E.D. ve A.B.D sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak, Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Kaynak: DHA