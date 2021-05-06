Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu
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Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu

Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu
Demirören Haber Ajansı / Orhan AKTUĞ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde bir kumru, trafik lambasının üzerine yuva yaptı.

İlçeye bağlı Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'ndeki Bizimkiler Kavşağı'nda bulunan trafik lambalarından biri kumruya yuva oldu. Kavşaktan geçen araç sürücüleri ve yayalar, yeşil yanması için baktıkları trafik lambasının üstüne yuva yapan kumruyu görünce şaşkınlık yaşıyor. Yuvasında 2 yumurtası olduğu görülen kumrunun, çevredeki gürültüye aldırış etmediği görülüyor.


Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu
Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu
Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu
Çanakkale'de trafik lambası kumruya yuva oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AKTUĞ

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