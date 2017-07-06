Çanakkale'de Tarihi Top Mermisi Patladı: 1 Ölü
Çanakkale'de Kazım Perçin isimli kişi, bulduğu tarihi top mermisini kesmeye çalışırken, merminin patlaması sonucunda hayatını kaybetti
Çanakkale'de merkeze bağlı Erenköy'de meydana gelen olayda, Kazım Perçin, evinde tarihi top mermisini canavarla (taşlama makinesi) kesip barut çıkartmak istedi. Çanakkele savaşından kalma merminin patlaması sonucu Perçin, hayatını kaybetti.
Patlamanın etkisiyle çevredeki evlerin camları kırılırken jandarma olayla alakalı soruşturma başlattı.
YÖREDE BULUNAN TOP MERMİLERİNİ KESİP BARUTU ÇIKARIYORDU
Uzun yıllar fırın işlettikten sonra emekli olduğu belirtilen Perçin'in, merakı nedeniyle yörede bulunan tarihi top mermilerini kesip, içindeki barutu çıkarmakla uğraştığı öğrenildi.