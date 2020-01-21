Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

21.01.2020 11:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:49

Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Bolayır Köyü Ambarlar mevki civarında kaçak kazı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eski Gelibolu-Bolayır yolunda şüphelendikleri bir otomobili duran jandarma, araçta ve sürücü Y.A'nın üzerinde yaptığı aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 altın sikke ve çuval içerisinde ise bir adet dedektör ele geçirdi.

Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA