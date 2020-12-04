Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

04.12.2020 22:19 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:22
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat bugün 21.00'da başlayıp, pazartesi saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

ÇANAKKALE'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat bugün 21.00'da başlayıp, pazartesi saat 05.00'da sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Türkiye genelinde alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında cumartesi ve pazar günleri uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı. Pazartesi sabah saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00'den itibaren Çanakkale'de de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar araçlarıyla trafikte seyretti. İskele Meydanı başta olmak üzere kentin birçok yerinde polis ekipleri denetim yaptı.Araç ve motosikletli polis ekipleri de cadde ve sokaklarda devriye gezerek, kısıtlamaya uymayan olup olmadığını kontrol etti. Sürücü belgesi ile alkol kontrolü gerçekleştirdi.


Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Çanakkale'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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