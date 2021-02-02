Çanakkale'de sağanak dolayısıyla sürüklenen kayalar bazı yolların kapanmasına neden oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak dolayısıyla yüksek kesimlerden sürüklenen kayalar, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.