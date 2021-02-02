Çanakkale'de sağanak dolayısıyla sürüklenen kayalar bazı yolların kapanmasına neden oldu
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Çanakkale'de sağanak dolayısıyla sürüklenen kayalar bazı yolların kapanmasına neden oldu

02.02.2021 13:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:08
Çanakkale'de sağanak dolayısıyla sürüklenen kayalar bazı yolların kapanmasına neden oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak dolayısıyla yüksek kesimlerden sürüklenen kayalar, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak dolayısıyla yüksek kesimlerden sürüklenen kayalar, bazı yolların ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Yüksek kesimlerden kopup sahil yoluna sürüklenen taş ve kayalar sebebiyle Küçükkuyu ile Assos sahil yolunun Kadırga Koyu'na giden bölümüyle Çaltıköy ile Güzelköy bağlantı yolu ulaşıma kapandı. Küçükkuyu sahil yolunun bir bölümünde de çökme meydana geldi.

Jandarma ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, ilçede metrekareye 47,8 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi.

Ayrıca, Assos'ta şiddetli yağmurun etkisiyle Kadırga Koyu yolundaki dere yatağı ikiye bölündü. Buradaki iki günübirlik kamp alanını su bastı.

İl Özel İdaresi ile Ayvacık Belediyesi ekiplerince kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yavaş

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