Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
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Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı

Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, otomobil ile çarpışan traktörün ters döndüğü kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, otomobil ile çarpışan traktörün ters döndüğü kazada, sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ayvacık'ta meydana geldi. Assos'a giden Nadir Gültekin'in kullandığı 38 FS 237 plakalı otomobil ile U dönüşü yapmak isteyen Kamil Üreyen yönetimindeki 17 DD 195 plakalı traktör çarpıştı. Traktörün ters döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Kardelen Gültekin ve Damla Gültekin yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı
Çanakkale'de otomobille çarpışan traktör ters döndü: 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek Yavaş

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