Çanakkale'de orman yangını (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de orman yangını (1)

Çanakkale'de orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, tarım arazisinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor. 

Bayramiç'e bağlı Aşağışevik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 3 helikopter ve 10 arazöz sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için karadan ve havadan müdahale ediliyor. 


Çanakkale'de orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ (1)
KAHRAMANMARAŞ'TA YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Demir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy
Spor Hakan Reçber Alex Teixeira Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çanakkale'de orman yangını (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 16:03:24. #1.16#

title