Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

01.02.2021 23:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 23:35
Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.


Çanakkale'de ölüme terk edilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İpek YAVAŞ

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