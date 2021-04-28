Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor

Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor
Demirören Haber Ajansı / Erol GÜNGÖRDÜ - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kayıp olan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ın (61) bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, kayıp olan 4 çocuk annesi zihinsel engelli Cemile Aslan'ın (61) bulunması için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Ezine ilçesine bağlı Kayacık köyünde ailesiyle birlikte yaşayan zihinsel engelli Cemile Aslan, bugün sabah saatlerinde kendilerine ait tarlaya gitti. Aslan'ın eve dönmemesi üzerine eşi İbrahim Aslan durumu jandarmaya bildirdi. Kaybolan Cemile Aslan'ın bulunması için Ezine İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve AKUT ekiplerince arama- kurtarma çalışması başlatıldı.Jandarmaya ait iz takip köpekleri de çalışmalara katılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol GÜNGÖRDÜ

Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Sokak ortasında çocuk vurdular! Ailelerin kavgasında olan günahsıza oldu
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
Hiç akıllanmayacağız! Baskın anında kamerayı görünce pişkince böyle poz verdi
16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar
16 yaşındaki zihinsel engelli kızı gelin yapmak için kaçırdılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ömer Çelik Derya Yanık Mustafa Şentop Adnan Menderes
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hülya Avşar Merve Dizdar
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çanakkale'de kaybolan zihinsel engelli kadın aranıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 23:08:18. #1.14#

title