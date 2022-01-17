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Çanakkale'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Çanakkale'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı
AA / Mehmet Yavaş - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan 55 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.

Demirci köyünde yaşayan Emine Küçük'ün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Bunun üzerine Küçük'ün son görüldüğü köyün çevresinde jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ile arama çalışması başlatıldı.

Arama çalışmalarına çevredeki vatandaşlar da destek veriyor.

AA / Mehmet Yavaş - Son Dakika Haberleri

Emine Küçük, Çanakkale, Güncel, Haber

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