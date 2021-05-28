Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
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Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı

Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Çanakkale'de, geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınanın zarar verdiği bölgelerde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Kuzey Ege bölgesinde 21 Mayıs Cuma günü sabah erken saatlerde başlayan şiddetli yağış ve fırtınada bazı evlerin camları kırılıp, çatıları uçarken, bir caminin kubbesi düştü ve tarım arazileri de zarar gördü. Çanakkale'de fırtınadan en çok etkilenen bölge Ezine ilçesi ve köyleri olmuştu. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri, afetin yaşandığı bölgelere giderek hasar tespit çalışmaları yaptı. Karagömlek köyündeki köy camiinin kubbesi düşerken, Köseler köyünde yapan dolu birikintisi de 1,5 metre boyuna ulaşmıştı. Ev ve hayvan ağıllarında yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından, mağdur olan vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağı bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı
Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çanakkale'de fırtınanın vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması yapıldı - Haberler
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