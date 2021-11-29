Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde şiddetli esen fırtına bir evin çatısını uçurdu.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde şiddetli esen fırtına bir evin çatısını uçurdu.

Çan ilçesinde etkisini sürdüren fırtına, ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükpaşa köyünde Fatma Erol'a ait evin çatısını uçurdu. Fırtınanın etkisi ile çatıdan kopan saç plakalar yan tarafta bulunan boş arsaya düşerken, bazı parçalar ise ceviz ağacında asılı kaldı. Evin saç çatısının yarısı, güneş enerjili sıcak su tankı ve uydu antenini uçuran fırtına maddi hasara sebep oldu. Evinde tek başına yaşayan Fatma Erol, "Fırtınadan evimin çatısı uçtu, yardım bekliyorum. Kendi başıma yaşıyorum" dedi.

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Çanakkale'de fırtına bir evin çatısını uçurdu

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Ölümden saniyelerle kurtuldular! Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

 İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

İstanbul'da 130 kilometreyi bulan fırtına, güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu

 Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

Antalya'da yağmur ve fırtına biber seralarını vurdu

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Çubuk - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title