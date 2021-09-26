Çanakkale'de evinin balkonunda otururken tüfekle vurulan kişi öldü - Haberler
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Çanakkale'de evinin balkonunda otururken tüfekle vurulan kişi öldü

AA / Hanife Erdinç - Haberler | Güncel
Çanakkale'de evinin balkonunda otururken tüfekle vurulan kişi öldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda oturduğu sırada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir kişi, evinin balkonunda oturduğu sırada av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Küçükkuyu beldesinde yaşayan Ali Ayran (49), dün akşam bir yakınının düğününe katıldıktan sonra evine döndü.

Balkonda oturan Ayran, evinin önündeki yoldan av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Küçükkuyu Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Ayran'ın cansız bedeni, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Olayın failinin yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

AA / Hanife Erdinç - Son Dakika Haberleri
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