Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
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Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını

Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kısıtlama saatlerinde bir eve polis ekiplerince yapılan baskında, uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde, kısıtlama saatlerinde bir eve polis ekiplerince yapılan baskında, uyuşturucu partisi düzenlediği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki bir eve baskın yaptı. Kısıtlamanın olduğu saatlerde evde uyuşturucu partisi yaptığı belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.G. ve A.T. de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.


Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını
Çanakkale'de, evde yapılan uyuşturucu partisine polis baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AKKAYA

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