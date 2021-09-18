Çanakkale'de damperi açık kalan kamyon yol tabelasına çarptı - Haberler
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Çanakkale'de damperi açık kalan kamyon yol tabelasına çarptı

AA / Sabahattin Sallama - Haberler | Güncel
Çanakkale'de damperi açık kalan kamyon yol tabelasına çarptı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde damperi açık kalan kamyon, kent merkezindeki kavşak ayrımını gösteren tabelaya çarptı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde damperi açık kalan kamyon, kent merkezindeki kavşak ayrımını gösteren tabelaya çarptı.

Ezine yönünden ilçe merkezine seyir halinde bulunan Ahmet Akkaya'nın kullandığı 17 ACP 644 plakalı kamyonun damperi açık kaldı.

Kamyonun açık olan damperi, kent merkezinde bulunan kavşağın yön bilgilerinin yer aldığı tabelaya çarptı. Tabelaya damperi takılan kamyonda hafif çapta maddi hasar oluştu, tabela ve direkleri ise kullanılamaz gale geldi.

Kaza nedeniyle kent merkezindeki trafikte aksama yaşanırken polis ekiplerinin gerekli önlemleri almasının ardından trafik normale döndü.

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AA / Sabahattin Sallama - Son Dakika Haberleri
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