Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (5)
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Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (5)

29.01.2021 18:34 | Son Güncelleme: 29.01.2021 18:38
Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (5)

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE ARA VERİLDİÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in dün cansız bedenine ulaşılmasının ardından, bugünde Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 3'üncü gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINA 3'ÜNCÜ GÜNÜNDE ARA VERİLDİ

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek'in dün cansız bedenine ulaşılmasının ardından, bugünde Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına 3'üncü gününde havanın kararmasıyla birlikte ara verildi.

Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil bulundu. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı tespit edildi.

Kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmalarına yarın sabahtan itibaren devam edilecek.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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