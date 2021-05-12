Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında
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Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında

Anadolu Ajansı / Burak Akay - Haberler | Güncel

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale merkeze bağlı Özbek köyünde atıkların bulunduğu tesiste çıkan yangın kontrol altına alındı.

Özbek Tehlikesiz Atık Alım Merkezi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüdü. Yükselen dumanın kentin birçok noktasından görüldüğü olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında
Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında
Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında
Çanakkale'de atık toplama merkezinde çıkan yangın kontrol altında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay

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